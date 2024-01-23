Канада передасть Україні партію катерів і анонсувала старт навчання пілотів на F-16

Зазначається, що партія катерів оцінюється в приблизно 20 млн канадських доларів.

Що відомо про катери

Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різних морських операціях, включно з пошуково-рятувальними операціями, транспортуванням військ і вантажів, спостереженням і розвідкою.

"Кожен човен буде оснащений складною системою датчиків, навігації та зв'язку. Ця пожертва включає в себе надання навчання українських операторів за комерційними контрактами, а також надання причепів і запасних частин", - йдеться в заяві.

Очікується, що постачання цих човнів з навчанням буде завершено до кінця весни 2024 року.

Навчання пілотів на F-16

Міністр також оголосив, що починаючи з наступного місяця на підтримку членства Канади в коаліції з навчання F-16 для ЗСУ країна надасть цивільних інструкторів, літаки і допоміжний персонал, найнятих за контрактом з компанією Top Aces Inc., що базується в Монреалі.

Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів. Навчання розпочнеться в лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.

Канада також буде забезпечувати навчання англійської мови військовослужбовців ВПС України в мовній школі канадських Збройних сил. Ця робота стане важливим внеском у місію з оснащення та оснащення ЗСУ винищувачами F-16.

Чим ще допоможе Канада

Міністр Блер також оголосив про участь Канади у двох коаліціях за потенціалом, що підпорядковуватимуться Контактній групі з оборони України, а саме, у бронетанковій коаліції та коаліції ВПС.

Також очільник Міноборони Канади зазначив, що для ЗСУ надійшло більше партій раніше оголошеної допомоги, включно зі стрілецькою зброєю та боєприпасами стандартів НАТО, а також зимовим одягом і спорядженням. Найближчими тижнями буде більше поставок цих товарів.

"Протягом майже двох років Канада підтримувала тісний контакт із союзниками та партнерами за допомогою зустрічей Контактної групи з оборони України, щоб краще зрозуміти та допомогти вирішити нагальні та довгострокові оборонні пріоритети України. Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю та координацію, щоб надати Україні військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки", - сказав міністр.

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Міністр оборони України Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.

Начальник Управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк повідомив, що у рамках чергового засідання у форматі "Рамштайн" обговорювалися питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї.