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Канада передасть Україні майже 5 тисяч автоматів та мільйон патронів

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Субота 27 травня 2023 01:47
Канада передасть Україні майже 5 тисяч автоматів та мільйон патронів Фото: Канада скоро передасть Україні 4800 автоматів та мільйон набоїв (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Антон Малиновський

Канада найближчими тижнями передасть Україні 4800 автоматів та мільйон набоїв до них - цей транш є частиною пакету озброєння, про передачу якого оголошували в квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті уряду Канади.

В повідомленні йдеться, що доставка оголошеного раніше пакета відбувається за графіком.

"Кулемети, штурмові гвинтівки, набори для чищення й магазини вже були доставлені в Україну, а 1 мільйон набоїв калібру 5,56 мм та 4800 автоматів мають прибути протягом найближчих тижнів", - заявили в уряді.

Загалом цей пакет передбачав передачу 21 тисячі стрілецької зброї та 2,4 млн набоїв до них.

Допомога від Канади

Канада є однією з багатьох країн, які систематично допомагають Україні у війні проти Росії, передаючи озброєння та техніку.

Наприклад, Канада долучилась до "танкової коаліції", передавши Україні вісім танків Leopard 2. Крім цього, країна висловила готовність навчати українськиї пілотів керувати винищувачами.

А вчора, 26 травня, стало відомо про передачу Канадою Україні 43 ракет класу "повітря-повітря" ближнього радіуса дії AIM-9.

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