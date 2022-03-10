Канада передаст Украине вооружения и обмундирования на 50 млн долларов

Министерство обороны Канады передаст украинскому военному ведомству оборудования и вооружения на 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой BBC .

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в ближайшее время Канада передаст Украине оружие и военное снаряжение на 50 млн долларов. Среди прочего в распоряжение украинских военных попадут канадские камеры высокого разрешения, которые используются на военных беспилотниках, вертолетах и пр.

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