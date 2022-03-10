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Канада передасть Україні озброєння та обмундирування на 50 млн доларів

Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони Канади передасть українському військовому відомству обладнання та озброєння на 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням BBC.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що найближчим часом Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на 50 млн доларів. Серед іншого в розпорядження українських військових потраплять канадські камери високої роздільної здатності, які використовуються на військових безпілотниках, вертольотах та ін.

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