Канада передасть Україні понад 20 тисяч снарядів для американських гаубиць M777

Уряд Канади вирішив передати ЗСУ понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777. Постачання розпочнеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд під час брифінгу.