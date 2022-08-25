Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін для "Північного потоку"

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, передає РБК-Україна з посиланням на CBC .

"Канада як і раніше планує повернути п'ять турбін, які використовуються в російському газопроводі, незважаючи на те, що компанія-оператор труби відмовилася приймати турбіну, яка вже була повернута до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, таке рішення було прийнято після запиту Німеччини.

В Оттаві стверджують, що Кремль може скористатися відмовою Канади повернути турбіни, щоб перекласти провину за енергетичну кризу в Європі на санкції.

"Канада не хоче давати ніяких виправдань Путіну, щоб він продовжував перетворювати на зброю свій потік енергії в Європу", - зазначила Джолі.