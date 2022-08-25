ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін для "Північного потоку"

Новость на русском →
Оттава, Четвер 25 серпня 2022 10:42
Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін для "Північного потоку" Фото: Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін для "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канада вирішила передати Німеччині ще п'ять підсанкційних турбін Siemens для газопроводу "Північний потік".

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, передає РБК-Україна з посиланням на CBC.

"Канада як і раніше планує повернути п'ять турбін, які використовуються в російському газопроводі, незважаючи на те, що компанія-оператор труби відмовилася приймати турбіну, яка вже була повернута до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, таке рішення було прийнято після запиту Німеччини.

В Оттаві стверджують, що Кремль може скористатися відмовою Канади повернути турбіни, щоб перекласти провину за енергетичну кризу в Європі на санкції.

"Канада не хоче давати ніяких виправдань Путіну, щоб він продовжував перетворювати на зброю свій потік енергії в Європу", - зазначила Джолі.

Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії і передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1. Всього в Канаді знаходилося шість таких турбін, які проходили техобслуговування в Монреалі.

Одна з турбін прибула до Німеччини, однак у "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть її отримати.

В компанії Siemens пізніше заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.

27 липня, стало відомо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Канада Северный поток
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження