Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін для "Північного потоку"
Канада вирішила передати Німеччині ще п'ять підсанкційних турбін Siemens для газопроводу "Північний потік".
Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, передає РБК-Україна з посиланням на CBC.
"Канада як і раніше планує повернути п'ять турбін, які використовуються в російському газопроводі, незважаючи на те, що компанія-оператор труби відмовилася приймати турбіну, яка вже була повернута до Німеччини", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, таке рішення було прийнято після запиту Німеччини.
В Оттаві стверджують, що Кремль може скористатися відмовою Канади повернути турбіни, щоб перекласти провину за енергетичну кризу в Європі на санкції.
"Канада не хоче давати ніяких виправдань Путіну, щоб він продовжував перетворювати на зброю свій потік енергії в Європу", - зазначила Джолі.
Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії і передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1. Всього в Канаді знаходилося шість таких турбін, які проходили техобслуговування в Монреалі.
Одна з турбін прибула до Німеччини, однак у "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть її отримати.
В компанії Siemens пізніше заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.
27 липня, стало відомо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".