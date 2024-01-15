Канада передала Україні проект угоди про "безпекові запевнення", - посол

За словами дипломата, відповідну копію проекта угоди канадська сторона вислала до заступника керівника ОПУ Ігоря Жовкви минулої п'ятниці з метою "розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори" між країнами.

Посол уточнила, що на думку Оттави, це має бути не "безпекові гарантії", а угода про "безпекові запевнення - security assurances". Проте у даному терміні Цмоць не вбачає проблем.

Також дипломат зазначила, що такий підхід є спільним для країн-членів "Великої сімки", і ухвалення подібної безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн

Цмоць розповіла, що канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо у вересні 2023 року під час візиту українського президента Володимира Зеленського заявив, що "Канада прагне покласти на папір свої зобов'язання щодо багаторічної підтримки - для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому".

Підписання угоди з Британією

Минулої п'ятниці, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки.

Ця угода діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Вчора, 14 січня, президент Зеленський заявив, що Україна наразі обговорює гарантії безпеки з Румунією. Для цього за взірець взяли угоду з Британією.

Додамо, кілька днів тому посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати розпочали з Офісом президента України та урядом дискусії стосовно двосторонніх безпекових зобов'язань. Було проведено дві зустрічі, й очікуються нові.