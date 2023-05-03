Канада передала Україні обладнання для розмінування

Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 мільйона канадських доларів (понад 16 мільйонів доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Посольстві Канади в Україні.

Як зазначили у посольстві, ця техніка використовуватиметься для очищення сільськогосподарських земель, відновлюючи її продуктивне використання та допомагаючи повернути продовольчу безпеку.

"Канада передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 млн канадських доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів, який, зокрема, включатиме 40 снайперських гвинтівок.

Також раніше ми писали, що Канада передала українським військовим три симулятори управління та ведення бойових дій на танках Leopard 2.

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