Канада отзывает военные корабли из-за границы

Чтобы предотвращать заражение экипажей коронавирусом, Канада досрочно вернет свои четыре военные суда с международных учений. Об этом сообщает CBC News.

Как сообщается, четыре военные корабли Канады принимали участие в международных учениях и борьбе с наркоторговлей в Карибском море, Тихом океане и у Арфрики. Власть еще не решила отправлять военнослужащих после возвращения из карантина.

Как отмечается, в Канаде зафиксировано более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 345 человек погибли.

Напомним, из-за распространения коронавируса на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" власти США решили эвакуировать оттуда почти 3000 моряков. На корабле в целом находятся почти 5000 военных и для предотвращения распространения коронавируса среди них, военно-морские силы перемещают моряков в различные помещения.

Также по состоянию на утро 8 апреля во всем мире зарегистрировали 1 430 141 случай заражения коронавирусом. Вместе с тем, выздоровели от коронавируса 301 130 человек. Также во всем мире зарегистрировали 82 119 летальных случаев.