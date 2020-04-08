Канада відкликає військові кораблі з-за кордону

Аби запобігати зараженню екіпажів коронавірусом, Канада достроково поверне свої чотири військові судна з міжнародних навчань. Про це повідомляє CBC News.

Як повідомляється, чотири військові Канади кораблі брали участь у міжнародних навчаннях та боротьбі з наркоторгівлею в Карибському морі, Тихому океані та біля Арфрики. Влада ще не вирішила чи відправляти військовослужбовців після повернення з карантину.

Як зазначається, у Канаді зафіксовано понад 17 тис. випадків зараження коронавірусом, з яких 345 людей загинуло.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу на борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт" влада США вирішила евакуювати звідти майже 3000 моряків. На кораблі загалом знаходяться майже 5000 військових і для запобігання розповсюдженню коронавірусу серед них, військово-морські сили переміщують моряків в різні приміщення.

Також за станом на ранок 8 квітня в усьому світі зареєстрували 1 430 141 випадок зараження коронавірусом. Разом з тим, одужали від коронавірусу 301 130 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 82 119 летальних випадків.