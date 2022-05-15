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Канада отменила антидемпинговые пошлины на металлургическую продукцию из Украины

Фото: Канада отменила антидемпинговые пошлины на металлургическую продукцию из Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада прекратила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины. Они действовали более 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла в Канаде Юлии Ковалив.

Посол приветствовала решение Канадского международного торгового трибунала, которое, по ее словам, поможет украинским металлургическим заводам после восстановления овладевать новыми рынками.

"С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродный прокат происхождением из Украины в Канаде действовали пошлины в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет, наконец, украинскую стальную продукцию снова можно будет экспортировать в Канаду", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

Министерство экономики Украины продолжает работу с Министерством международной торговли, продвижения экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады над комплексом мер экономического сотрудничества, в частности, над Соглашением о свободной торговле.

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Канада