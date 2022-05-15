Канада скасувала антидемпінгові мита на металургійну продукцію з України

Канада припинила дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України. Вони діяли більше 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Канаді Юлії Ковалів.

"З серпня 2001 року на плоский гарячекатаний вуглецевий прокат походженням з України в Канаді діяли мита в розмірі 77%, що фактично позбавляло наших виробників економічного стимулу експортувати свою продукцію в Канаду. Через 20 років, нарешті, українську сталеву продукцію знову можна буде експортувати в Канаду", - йдеться в повідомленні.

Посол вітала рішення канадського міжнародного торгового трибуналу, яке, за її словами, допоможе українським металургійним заводам після відновлення опановувати нові ринки.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 травня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

Міністерство економіки України продовжує роботу з Міністерством міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади над комплексом заходів економічного співробітництва, зокрема, над Угодою про вільну торгівлю.