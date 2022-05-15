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Канада скасувала антидемпінгові мита на металургійну продукцію з України

Фото: Канада скасувала антидемпінгові мита на металургійну продукцію з України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада припинила дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України. Вони діяли більше 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Канаді Юлії Ковалів.

Посол вітала рішення канадського міжнародного торгового трибуналу, яке, за її словами, допоможе українським металургійним заводам після відновлення опановувати нові ринки.

"З серпня 2001 року на плоский гарячекатаний вуглецевий прокат походженням з України в Канаді діяли мита в розмірі 77%, що фактично позбавляло наших виробників економічного стимулу експортувати свою продукцію в Канаду. Через 20 років, нарешті, українську сталеву продукцію знову можна буде експортувати в Канаду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 травня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

Міністерство економіки України продовжує роботу з Міністерством міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади над комплексом заходів економічного співробітництва, зокрема, над Угодою про вільну торгівлю.

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Канада