Канада в останній момент уникла 50% мит США: Трамп оголосив про угоду

Спершу президент США Дональд Трамп оголосив про триденне відтермінування тарифів за умови остаточного узгодження документів. Згодом він заявив журналістам, що під час переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні сторони досягли домовленості.

"Ми досягли угоди з Канадою", - сказав Трамп. Водночас він зазначив, що документ ще необхідно остаточно погодити.

За словами президента США, сторони підуть на певні поступки та вживатимуть відповідних заходів. Інших подробиць майбутньої домовленості він не навів.

Що відомо про нові мита

50% мита мали набути чинності опівночі та поширитися на широкий спектр канадських товарів. Йшлося, зокрема, про молочну продукцію, алкоголь і меблі. За оцінками CNN, під нові тарифи міг потрапити імпорт приблизно на 20 млрд доларів.

Канадський прем'єр Марк Карні підтвердив, що запровадження мит відклали до кінця дня 21 серпня.

"Досягнуто суттєвого прогресу, хоча попереду ще багато важливої роботи", - зазначив він.