Канада в последний момент избежала 50% пошлин США: Трамп объявил о сделке

Сначала президент США Дональд Трамп объявил о трехдневной отсрочке тарифов при условии окончательного согласования документов. Впоследствии он заявил журналистам, что во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни стороны достигли договоренности.

"Мы достигли соглашения с Канадой", – сказал Трамп. В то же время, он отметил, что документ еще необходимо окончательно согласовать.

По словам президента США, стороны пойдут на определенные уступки и будут принимать соответствующие меры. Других подробностей будущей договоренности он не привел.

Что известно о новых пошлинах

50% пошлины должны вступить в силу в полночь и распространиться на широкий спектр канадских товаров. Речь шла, в частности, о молочной продукции, алкоголе и мебели. По оценкам CNN, под новые тарифы могла попасть импорт примерно на 20 млрд долларов.

Канадский премьер Марк Карни подтвердил, что введение пошлин отложено до конца дня 21 августа.

"Достигнут существенный прогресс, хотя впереди еще много важной работы", - отметил он.