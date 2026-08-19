Канада в останній момент уникла 50% мит США: Трамп оголосив про угоду
США оголосили про досягнення угоди з Канадою, через що запровадження нових 50% мит на канадські товари було відкладено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Спершу президент США Дональд Трамп оголосив про триденне відтермінування тарифів за умови остаточного узгодження документів. Згодом він заявив журналістам, що під час переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні сторони досягли домовленості.
"Ми досягли угоди з Канадою", - сказав Трамп. Водночас він зазначив, що документ ще необхідно остаточно погодити.
За словами президента США, сторони підуть на певні поступки та вживатимуть відповідних заходів. Інших подробиць майбутньої домовленості він не навів.
Що відомо про нові мита
50% мита мали набути чинності опівночі та поширитися на широкий спектр канадських товарів. Йшлося, зокрема, про молочну продукцію, алкоголь і меблі. За оцінками CNN, під нові тарифи міг потрапити імпорт приблизно на 20 млрд доларів.
Канадський прем'єр Марк Карні підтвердив, що запровадження мит відклали до кінця дня 21 серпня.
"Досягнуто суттєвого прогресу, хоча попереду ще багато важливої роботи", - зазначив він.
Нагадаємо, наприкінці липня президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні мита проти торговельних партнерів Вашингтона. Зокрема, йшлося про 50% тариф на імпорт із Канади, який мав зачепити низку товарів, а також про додаткові обмеження для Бразилії та інших країн.
Водночас Трамп пригрозив новими тарифами Європейському Союзу на тлі суперечок із європейськими регуляторами. Його політика викликала критику як серед міжнародних партнерів, так і в американському бізнесі, частина якого оскаржила дії адміністрації в суді.