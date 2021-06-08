Канада ослабляет ограничения для вакцинированных путешественников

В Канаде ослабят карантинные ограничения для путешественников . Правда, это касается тех туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что готовится ослабить ограничения для путешественников, которые были полностью вакцинированы от COVID-19.

Сейчас туристы, которые приезжают в Канаду, проходят 14-дневный период изоляции, даже если получили две дозы вакцины. Теперь же этот срок похождения карантина сократят, но не уточняется на какой конкретно период.

Также известно, что с 22 июня Канада готовится начать ослабление ограничений на границе с США.