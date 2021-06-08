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Канада ослабляет ограничения для вакцинированных путешественников

Новина українською →
Канада, Вторник 08 июня 2021 08:18
Канада ослабляет ограничения для вакцинированных путешественников Фото: снятие ограничений каснется вакцинированных туристов в Канаде (GettyImage)
Автор: Наталья Скороход

В Канаде ослабят карантинные ограничения для путешественников. Правда, это касается тех туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что готовится ослабить ограничения для путешественников, которые были полностью вакцинированы от COVID-19.

Сейчас туристы, которые приезжают в Канаду, проходят 14-дневный период изоляции, даже если получили две дозы вакцины. Теперь же этот срок похождения карантина сократят, но не уточняется на какой конкретно период.

Также известно, что с 22 июня Канада готовится начать ослабление ограничений на границе с США.

"Правительство Трюдо дало понять, что может начаться ослабление COVID-ограничений на границе между Канадой и США 22 июня, если страна будет придерживаться компании вакцинации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Индии многие штаты ослабляют карантин. Это заставило правительство объявить о бесплатной вакцинации всех взрослых.

Ранее сообщалось, что США еще не готовы открывать границы для иностранцев. В администрации президента заявили, что хотят вернуть поездки между США, Европой и другими странами, но опасаются за безопасность американцев.

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