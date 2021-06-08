Канада послаблює обмеження для вакцинованих мандрівників

У Канаді послаблять карантинні обмеження для мандрівників . Правда, це стосується тих туристів, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про те, що готується послабити обмеження для мандрівників, які були повністю вакциновані від COVID-19.

Зараз туристи, які приїжджають до Канади, проходять 14-денний період ізоляції, навіть якщо отримали дві дози вакцини. Тепер же цей термін дії карантину скоротять, але не уточнюється на який конкретно період.

Також відомо, що з 22 червня Канада готується почати ослаблення обмежень на кордоні з США.