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Канада послаблює обмеження для вакцинованих мандрівників

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Канада, Вівторок 08 червня 2021 08:18
Канада послаблює обмеження для вакцинованих мандрівників Фото: зняття обмежень стосуватиметься вакцинованих туристів в Канаді (GettyImage)
Автор: Наталья Скороход

У Канаді послаблять карантинні обмеження для мандрівників. Правда, це стосується тих туристів, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про те, що готується послабити обмеження для мандрівників, які були повністю вакциновані від COVID-19.

Зараз туристи, які приїжджають до Канади, проходять 14-денний період ізоляції, навіть якщо отримали дві дози вакцини. Тепер же цей термін дії карантину скоротять, але не уточнюється на який конкретно період.

Також відомо, що з 22 червня Канада готується почати ослаблення обмежень на кордоні з США.

"Уряд Трюдо дав зрозуміти, що може початися ослаблення COVID-обмежень на кордоні між Канадою та США 22 червня, якщо країна буде дотримуватися компанії вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Індії багато штатів послаблюють карантин. Це змусило уряд оголосити про безкоштовну вакцинацію всіх дорослих.

Раніше повідомлялося, що США ще не готові відкривати кордони для іноземців. В адміністрації президента заявили, що хочуть повернути поїздки між США, Європою та іншими країнами, але побоюються за безпеку американців.

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