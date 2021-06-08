Канада послаблює обмеження для вакцинованих мандрівників
У Канаді послаблять карантинні обмеження для мандрівників. Правда, це стосується тих туристів, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про те, що готується послабити обмеження для мандрівників, які були повністю вакциновані від COVID-19.
Зараз туристи, які приїжджають до Канади, проходять 14-денний період ізоляції, навіть якщо отримали дві дози вакцини. Тепер же цей термін дії карантину скоротять, але не уточнюється на який конкретно період.
Також відомо, що з 22 червня Канада готується почати ослаблення обмежень на кордоні з США.
"Уряд Трюдо дав зрозуміти, що може початися ослаблення COVID-обмежень на кордоні між Канадою та США 22 червня, якщо країна буде дотримуватися компанії вакцинації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Індії багато штатів послаблюють карантин. Це змусило уряд оголосити про безкоштовну вакцинацію всіх дорослих.
Раніше повідомлялося, що США ще не готові відкривати кордони для іноземців. В адміністрації президента заявили, що хочуть повернути поїздки між США, Європою та іншими країнами, але побоюються за безпеку американців.