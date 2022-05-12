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Канада организует три авиарейса из Польши для украинских беженцев

Фото: Канада организует для украинских беженцев три авиарейса из Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Канада в скором времени организует три чартерных рейса для украинских беженцев, которые сейчас находятся в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

По словам канадского чиновника, самолеты вылетят из Варшавы в Польше и направятся в Виннипег (23 мая), Монреаль (29 мая) и Галифакс (2 июня).

По подсчетам, предоставленным Radio-Canada, в Канаду смогут прилететь около 900 украинцев, по 300 человек на рейс.

Оттава договорилась с частным перевозчиком о проведении перелетов и оплатит счет. По словам источника, места будут распределяться бесплатно в порядке живой очереди.

Попытаться зарезервировать место смогут только украинцы, получившие визу в рамках нового Разрешения на поездки в чрезвычайных ситуациях между Канадой и Украиной (AVUCU).

Владельцы визы вскоре получат на свой электронный адрес письмо с инструкцией о регистрации в очередь на рейс.

По прибытии в Канаду украинцам, у которых нет места для проживания, будет предложено бесплатное размещение до 14 дней.

Напомним, недавно в столице канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, городе Сейнт Джонс, приземлился первый чартерный рейс с украинскими беженцами.

Мы также писали о том, что в Португалии расследуют передачу России данных об украинских беженцах.

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