Канада объявила о покупке почти сотни современных истребителей F-35
Канада объявила о заключении контракта на покупку 88 современных истребителей F-35 с американской компанией Lockheed Martin.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Сообщается, что первая партия самолетов будет отправлена в Канаду в 2026 году, а на вооружение ВВС эти самолеты полноценно станут еще спустя три года. Они заменят находящиеся на вооружении Канады истребители CF-18 Hornet.
В канадском минобороны отметили, что вооруженные силы страны получат самую современную модификацию самолета, оборудованную передовыми технологиями. Интересно, что цена самолетов будет зависеть от даты поставки, первые четыре обойдутся бюджету страны в 85 млн долларов США каждый.
Впервые о намерении закупить F-35 объявил предыдущий премьер-министр Канады Стивен Гарпер в 2010 году. Джастин Трюдо позже намеревался отказаться от покупки столь дорогостоящих самолетов. Но после ряда переговоров контракт был подписан.
Ранее сообщалось, что бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.
Перед этим Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.
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