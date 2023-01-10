Канада объявила о покупке почти сотни современных истребителей F-35

Канада объявила о заключении контракта на покупку 88 современных истребителей F-35 с американской компанией Lockheed Martin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Сообщается, что первая партия самолетов будет отправлена в Канаду в 2026 году, а на вооружение ВВС эти самолеты полноценно станут еще спустя три года. Они заменят находящиеся на вооружении Канады истребители CF-18 Hornet.

В канадском минобороны отметили, что вооруженные силы страны получат самую современную модификацию самолета, оборудованную передовыми технологиями. Интересно, что цена самолетов будет зависеть от даты поставки, первые четыре обойдутся бюджету страны в 85 млн долларов США каждый.

Впервые о намерении закупить F-35 объявил предыдущий премьер-министр Канады Стивен Гарпер в 2010 году. Джастин Трюдо позже намеревался отказаться от покупки столь дорогостоящих самолетов. Но после ряда переговоров контракт был подписан.