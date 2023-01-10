ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада объявила о покупке почти сотни современных истребителей F-35

Новина українською →
Оттава, Вторник 10 января 2023 04:05
Канада объявила о покупке почти сотни современных истребителей F-35 Фото: Канада покупает почти сотню современных истребителей F-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада объявила о заключении контракта на покупку 88 современных истребителей F-35 с американской компанией Lockheed Martin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Сообщается, что первая партия самолетов будет отправлена в Канаду в 2026 году, а на вооружение ВВС эти самолеты полноценно станут еще спустя три года. Они заменят находящиеся на вооружении Канады истребители CF-18 Hornet.

В канадском минобороны отметили, что вооруженные силы страны получат самую современную модификацию самолета, оборудованную передовыми технологиями. Интересно, что цена самолетов будет зависеть от даты поставки, первые четыре обойдутся бюджету страны в 85 млн долларов США каждый.

Впервые о намерении закупить F-35 объявил предыдущий премьер-министр Канады Стивен Гарпер в 2010 году. Джастин Трюдо позже намеревался отказаться от покупки столь дорогостоящих самолетов. Но после ряда переговоров контракт был подписан.

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.

Перед этим Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия?
Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия?
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России