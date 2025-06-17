Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів

Прем'єр Канади анонсував нову військову допомогу Україні: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд доларів. Частина цих коштів буде спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України.

Він зазначив, що Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб українських воїнів.

Крім того, Карні оголосив наступний транш на понад 2 млрд дол. коштом прибутків від заморожених російських активів.

"Це наш внесок. Ми будемо працювати з нашими європейськими та іншими союзниками, щоб забезпечити необхідну підтримку. І хочу чітко сказати: ця підтримка буде незмінною доти, доки ми не досягнемо справедливого миру", – зазначив він.

Прем'єр також оголосив, що сьогодні Канада запроваджує санкції проти низки російських осіб, понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції, а також проти понад 200 суден російського тіньового флоту.

Зеленський та Карні також обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну.

Лідери скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та коаліції охочих, а також взаємодію в межах ООН щодо рішень про безумовне припинення вогню.

Крім того, Зеленський і Карні приділили детальну увагу зміцненню протиповітряної оборони України - потребі в системах ППО та ракетах до них, а також поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.

Вони також обговорили участь Канади в розробці програми з відбудови України.