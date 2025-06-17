Канада объявила о новом пакете помощи Украине на более чем 2 млрд долларов

Премьер Канады анонсировал новую военную помощь Украине: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долларов. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины.

Он отметил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских воинов.

Кроме того, Карни объявил следующий транш на более 2 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов.

"Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной до тех пор, пока мы не достигнем справедливого мира", - отметил он.

Премьер также объявил, что сегодня Канада вводит санкции против ряда российских лиц, более 40 компаний в России и других странах, которые помогают РФ обходить санкции, а также против более 200 судов российского теневого флота.

Зеленский и Карни также обсудили, какие именно санкции могут больше всего ударить по способности России развивать ее оборонное производство и финансировать войну.

Лидеры скоординировали шаги для дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и коалиции желающих, а также взаимодействие в рамках ООН относительно решений о безусловном прекращении огня.

Кроме того, Зеленский и Карни уделили детальное внимание укреплению противовоздушной обороны Украины - потребности в системах ПВО и ракетах к ним, а также углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.

Они также обсудили участие Канады в разработке программы по восстановлению Украины.