Канада оголосила нові санкції проти Росії: кого вони торкнуться

Канада запровадила нові санкції проти Росії. Вони торкнуться 31 росіянина й російських парамілітарних груп, які підтримують агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Запровадження нових санкцій проти Росії стало підсумком участі Трюдо у саміті європейських лідерів в Лондоні щодо України.

“Під час саміту "Забезпечення нашого майбутнього" прем'єр-міністр оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів, щоб допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні”, - заявили в офісі Трюдо.

У представництві повідомили, що нові санкції потрапили дев'ять лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій та один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва. Також санкції направлені проти 9 воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі Кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій.

“Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3000 осіб та організацій, дотичних до агресії Росії. Канада рішуче налаштована й надалі працювати із партнерами, посилюючи економічний тиск на Росію”, - йдеться у повідомленні глави канадського уряду.

Парамілітарна організація

Напіввійськова організація або парамілітарна організація - утворення, що має військовий характер або наближений до нього, але при цьому формально не входить до складу збройних сил. Організована група цивільних осіб, у військових одностроях або в цивільному одязі, яку використовують для надання допомоги регулярному війську.

Канада й Україна

Нагадаємо, сьогодні на саміті в Лондоні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна розглядає всі можливі варіанти підтримки миру в Україні. У тому числі відправку канадських військ у складі іноземного контингенту.