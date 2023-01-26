Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні

"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом з допомогою наших союзників та партнерів значно допоможе Збройним силам України в героїчній боротьбі за захист свободи та суверенітету їхньої нації", - заявила міністр.

За її словами, ці чотири танки боєздатні і будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Також міністр наголосила, що Канада надає інструкторів, запасні частини та боєприпаси. При цьому вона не виключила передачі більшої кількості такої техніки в майбутньому.

Варто зазначити, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.