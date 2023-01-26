Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні

Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.
Як повідомляє РБК-Україна, про це голова Міноборони Канади Аніта Ананд заявила в ході пресконференції.
"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом з допомогою наших союзників та партнерів значно допоможе Збройним силам України в героїчній боротьбі за захист свободи та суверенітету їхньої нації", - заявила міністр.
За її словами, ці чотири танки боєздатні і будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.
Також міністр наголосила, що Канада надає інструкторів, запасні частини та боєприпаси. При цьому вона не виключила передачі більшої кількості такої техніки в майбутньому.
Варто зазначити, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що уряд Канади може надати Україні не більше п'яти німецьких танків Leopard 2, що перебувають на балансі Міноборони.
Також ми писали, що Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 та дозволила іншим країнам відповідні поставки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.