Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине

По ее словам, танки передадут Украине для борьбы с российским вторжением.

"Эти четыре танка боеспособны и будут развернуты в ближайшие недели", - добавила Ананд.

Также министр подчеркнула, что Канада предоставляет инструкторов, запасные части и боеприпасы. При этом она не исключила передачу большего количества такой техники в будущем.

Стоит заметить, что всего на вооружении у Канады имеется 82 танка Leopard 2 разных модификаций.