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Канада объявила о новой военной помощи Украине: что планирует передать

Фото: Канада передаст Украине заменяемые стволы для гаубиц (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Наталья Юрченко

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд. Она заявила, что Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры.

Стоимость очередного пакета составляет около 9 млн канадских долларов (5,7 млн фунтов стерлингов).

"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности", - отметила министр.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошла встреча в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины.

Так, сегодня президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Также Германия пообещала предоставить три РСЗО Mars, Словакия - вертолеты Ми-17, а Польша и Нидерланды - артиллерию.

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