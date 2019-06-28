ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канада стурбована поверненням Росії в ПАРЄ

Новини » Політика    28.06.2019 - 11:06
Канада стурбована поверненням Росії в ПАРЄ
Ілюстративне фото (openCanada.org)

В МЗС Канади висловили стурбованість через рішення ПАРЄ

Міністерство зовнішніх справ Канади висловило стурбованість через рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення права голосу російській делегації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади у Twitter.

В канадському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що міжнародна спільнота має продовжувати покладати на Росію відповідальність за порушення міжнародного права та посягання на територіальну цілісність України.

"Канада стурбована рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи безумовно відновити право голосу для Росії. Ми повинні продовжувати покладати на Росію відповідальність за її порушення міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосили у відомстві.

Канада стурбована поверненням Росії в ПАРЄ

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський заявив, що повернення Росії в ПАРЄ не дає підстав сподіватися на те, що Москва припинить порушувати міжнародне право та вести агресивну політику щодо України.

РБК-Україна писало, що за словами тимчасово повіреного у справах США Вільяма Тейлора, Вашингтон виступає проти повернення делегації Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Крім того, рішення про повернення Росії в ПАРЄ також розкритикували в Естонії, Литві та Латвії. Представники країн Балтії наголосили, що Росія не усунула причини, через які втратила право голосу в організації.

Рішення про повернення РФ до ПАРЄ ухвалили давно, - Зеленський Представника Росії не обрали віце-спікером ПАРЄ
Новини України ПАРЄРосійська ФедераціяКанада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся