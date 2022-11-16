Канада навчатиме українських військових у Британії ще до кінця 2023 року, - Трюдо

рамках тренувальної місії Unifier ("Об'єднувач")

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії, участь у яких, зокрема, приймають інструктори з Канади.

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