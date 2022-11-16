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Канада навчатиме українських військових у Британії ще до кінця 2023 року, - Трюдо

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Канада продовжить термін навчання українських військових у Британії. Ця місія продовжуватиметься щонайменше до кінця 2023 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на полях саміту G20 на Балі, якого цитує CBC News.

рамках тренувальної місії Unifier ("Об'єднувач")

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії, участь у яких, зокрема, приймають інструктори з Канади.

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Збройні сили УкраїниВеликобританіяКанадаДжастін Трюдо