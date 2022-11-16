Канада будет обучать украинских военных в Британии еще до конца 2023 года, - Трюдо

Канада продлит срок обучения украинских военных в Британии. Эта миссия будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года включительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита G20 на Бали, цитируемого CBC News.
рамках тренировочной миссии Unifier ("Объединитель")
Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании, участие в которых, в частности, принимают инструкторы из Канады.
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