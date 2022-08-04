Канада направить понад 200 інструкторів для навчання бійців ЗСУ в Британії
Канада має намір направити до 225 військових інструкторів до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, перші інструктори вже вирушать наступного тижня.
"Зараз ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, коли (Росія, - ред.) робить затяжні спроби завдати довгострокових збитків Україні та її народу. Тому сьогодні я оголошую, що ми виконаємо нашу обіцянку відновити великомасштабні тренування", - зазначила вона.
Розгортання канадської місії триватиме чотири місяці. Більшість солдатів будуть з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і союзники обговорюють можливість навчання українських пілотів керуванню винищувачами західного зразка. Щоб у перспективі поставити військові літаки на озброєння України.
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