Канада направила еще два военных корабля в Балтийское море

Королевский военно-морской флот Канады направил два корабля береговой охраны в Балтийское море. Они присоединятся к операции НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC .

Сообщается, что сегодня из Галифакса вышли корабли береговой охраны Kingston и Summerside, которые присоединятся к операции Reassurance в Балтийском море и Северной Атлантике. На каждом из них находится экипаж из 46 человек.

Также сообщается, что корабли будут принимать участие в операции НАТО в течение четырех месяцев. На борту Summerside находится специализированная группа водолазов, которая будет работать над поиском мин. В свою очередь, Kingston доставит автономные подводные аппараты.