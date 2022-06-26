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Канада направила еще два военных корабля в Балтийское море

Фото: корабль береговой охраны Kingston отправился в Балтийское море (seaforces.org)
Автор: Сергей Новиков

Королевский военно-морской флот Канады направил два корабля береговой охраны в Балтийское море. Они присоединятся к операции НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Сообщается, что сегодня из Галифакса вышли корабли береговой охраны Kingston и Summerside, которые присоединятся к операции Reassurance в Балтийском море и Северной Атлантике. На каждом из них находится экипаж из 46 человек.

Также сообщается, что корабли будут принимать участие в операции НАТО в течение четырех месяцев. На борту Summerside находится специализированная группа водолазов, которая будет работать над поиском мин. В свою очередь, Kingston доставит автономные подводные аппараты.

Напомним, ранее в июне в Балтийском море начались учения НАТО с участием Финляндии и Швеции.

В ответ российская сторона провела ракетные стрельбы в акватории этого моря.

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НАТОКанадаБалтийское море