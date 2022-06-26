Канада направила ще два військові кораблі до Балтійського моря

Королівський військово-морський флот Канади направив два кораблі берегової охорони до Балтійського моря. Вони приєднаються до операції НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.
Повідомляється, що сьогодні з Галіфаксу вийшли кораблі берегової охорони Kingston і Summerside, які приєднаються до операції Reassurance в Балтійському морі і Північній Атлантиці. На кожному з них знаходиться екіпаж з 46 осіб.
Також повідомляється, що кораблі братимуть участь в операції НАТО протягом чотирьох місяців. На борту Summerside знаходиться спеціалізована група водолазів, яка буде працювати над пошуком мін. У свою чергу, Kingston доставить автономні підводні апарати.
Нагадаємо, раніше в червні в Балтійському морі почалися навчання НАТО за участю Фінляндії та Швеції.
У відповідь російська сторона провела ракетні стрільби в акваторії цього моря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.