RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада направила ще два військові кораблі до Балтійського моря

Фото: корабель берегової охорони Kingston відправився в Балтійське море (seaforces.org)
Автор: Сергей Новиков

Королівський військово-морський флот Канади направив два кораблі берегової охорони до Балтійського моря. Вони приєднаються до операції НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Повідомляється, що сьогодні з Галіфаксу вийшли кораблі берегової охорони Kingston і Summerside, які приєднаються до операції Reassurance в Балтійському морі і Північній Атлантиці. На кожному з них знаходиться екіпаж з 46 осіб.

Також повідомляється, що кораблі братимуть участь в операції НАТО протягом чотирьох місяців. На борту Summerside знаходиться спеціалізована група водолазів, яка буде працювати над пошуком мін. У свою чергу, Kingston доставить автономні підводні апарати.

Нагадаємо, раніше в червні в Балтійському морі почалися навчання НАТО за участю Фінляндії та Швеції.

У відповідь російська сторона провела ракетні стрільби в акваторії цього моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОКанадаБалтийское море