Канада направила ще два військові кораблі до Балтійського моря

Королівський військово-морський флот Канади направив два кораблі берегової охорони до Балтійського моря. Вони приєднаються до операції НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

Повідомляється, що сьогодні з Галіфаксу вийшли кораблі берегової охорони Kingston і Summerside, які приєднаються до операції Reassurance в Балтійському морі і Північній Атлантиці. На кожному з них знаходиться екіпаж з 46 осіб.

Також повідомляється, що кораблі братимуть участь в операції НАТО протягом чотирьох місяців. На борту Summerside знаходиться спеціалізована група водолазів, яка буде працювати над пошуком мін. У свою чергу, Kingston доставить автономні підводні апарати.