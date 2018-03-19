Канада має намір посилити контроль за обігом зброї

Протягом тижня в парламент Канади буде представлений законопроект, який ускладнить процес купівлі зброї. Про це повідомляє CBC News.

"Пропоновані зміни до законодавства можуть включати додаткові перевірки на наявність попередніх проблем із законом та історії ментального здоров'я осіб, які мають намір придбати вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.

Так, новий законопроект може посилити перевірки тих, хто вже має зброю, дозволивши регулярний перегляд їх відповідності вимогам ліцензії.

Крім того, в Канаді можуть зобов'язати магазини зброї перевіряти у покупців дозвільні документи і зберігати записи про всі продажі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія з виробництва зброї з Канади Colt Canada сподівається укласти контракт на поставку українським військам нових штурмових гвинтівок.

Канадський виробник Colt Canada збирається укласти контракт з Україною на поставку 100 тис. рушниць. Для цього представник компанії Алекс Пейн у січні провів ознайомчу зустріч з урядовими чиновниками України.