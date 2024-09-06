Канада надасть Україні понад 80 тисяч ракетних двигунів та 1300 боєголовок до них

Постачання анонсував міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Партія буде включати 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Вони готуються до відправлення у Польщу, куди прибудуть найближчими місяцями.

Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.

Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

На запит України Блер також оголосив про виділення Канадою списаних шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Планується, що в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.