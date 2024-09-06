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Канада надасть Україні понад 80 тисяч ракетних двигунів та 1300 боєголовок до них

Фото: міністр оборони Канади Білл Блер (facebook com CanadianPoliceAssociation)
Автор: Наталія Юрченко

Канада надасть Україні велику партію ракетних двигунів CRV-7. Також пакет буде включати 1300 боєголовок до ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Канади.

Постачання анонсував міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Партія буде включати 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Вони готуються до відправлення у Польщу, куди прибудуть найближчими місяцями.

Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.

Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

На запит України Блер також оголосив про виділення Канадою списаних шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Планується, що в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше у Канаді велися дискусії щодо надання Україні ракетних двигунів CRV-7. Вони були списані, але довгий час уряд Канади не давав дозволу на постачання. Проте у червні Міноборони повідомило, що надасть ЗСУ 2 тисячі двигунів.

CRV-7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Ці ракети створені ще у 1980-х роках і вважаються озброєнням холодної війни.

Ракетні двигуни CRV-7 можуть застосовуватися для озброєння наявних у ЗСУ гелікоптерів. Також профільні видання зазначають, що з CRV7 можна зробити наземні пускові.

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