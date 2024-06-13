Канада відправить Україні понад 2000 ракетних двигунів CRV7

Канада відправить Україні понад 2 тисячі ракетних двигунів CRV7. Також країна надасть патрони для стрілецької зброї та системи дистанційного керування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Міністерство оборони Канади заявило, що Канада надішле першу партію, понад 2000 ракетних двигунів CRV7, для українських військ, які раніше були зняті з експлуатації.

Раніше в уряді Канади заявляли, що мають намір розпочати постачання двигунів найближчими тижнями.

Відомо, що у Канади є понад 83 тисячі таких ракетних двигунів, які вже не використовуються.

Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що його країна також надасть 29 дистанційних систем озброєння Nanuk і понад 130 тисяч патронів для стрілецької зброї.

CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Ці ракети також вважають озброєнням холодної війни, оскільки вони були створені ще у 1980-х роках.

Ракетні двигуни CRV7 можуть застосовуватися для озброєння наявних у ЗСУ гелікоптерів. Також профільні видання зазначають, що з CRV7 можна зробити наземні пускові.