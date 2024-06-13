Канада відправить Україні понад 2000 ракетних двигунів CRV7
Канада відправить Україні понад 2 тисячі ракетних двигунів CRV7. Також країна надасть патрони для стрілецької зброї та системи дистанційного керування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.
Міністерство оборони Канади заявило, що Канада надішле першу партію, понад 2000 ракетних двигунів CRV7, для українських військ, які раніше були зняті з експлуатації.
Раніше в уряді Канади заявляли, що мають намір розпочати постачання двигунів найближчими тижнями.
Відомо, що у Канади є понад 83 тисячі таких ракетних двигунів, які вже не використовуються.
Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що його країна також надасть 29 дистанційних систем озброєння Nanuk і понад 130 тисяч патронів для стрілецької зброї.
CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Ці ракети також вважають озброєнням холодної війни, оскільки вони були створені ще у 1980-х роках.
Ракетні двигуни CRV7 можуть застосовуватися для озброєння наявних у ЗСУ гелікоптерів. Також профільні видання зазначають, що з CRV7 можна зробити наземні пускові.
Допомога від Канади
Нагадаємо, що Канада підтримує Україну, надала озброєння, фінансову та гуманітарну допомогу. Також Канада приєдналася до навчання українських військових.
Повідомлялося, що Канада відправить Україні чотири броньовані бойові автомобілі для евакуації поранених. Українська армія отримає 50 таких автомобілів.
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