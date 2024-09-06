Канада предоставит Украине более 80 тысяч ракетных двигателей и 1300 боеголовок к ним

Канада предоставит Украине большую партию ракетных двигателей CRV-7. Также пакет будет включать 1300 боеголовок к ракетам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Канады.
Поставки анонсировал министр обороны Канады Билл Блэр на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Партия будет включать 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к ним. Они готовятся к отправке в Польшу, куда прибудут в ближайшие месяцы.
Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.
Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.
По запросу Украины Блэр также объявил о выделении Канадой списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или примут на запчасти.
Напомним, ранее в Канаде велись дискуссии о предоставлении Украине ракетных двигателей CRV-7. Они были списаны, но долгое время правительство Канады не давало разрешения на поставку. Однако в июне Минобороны сообщило, что предоставит ВСУ 2 тысячи двигателей.
CRV-7 - авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм. Она предназначена для ударов по наземным целям. Эти ракеты созданы еще в 1980-е годы и считаются вооружением холодной войны.
Ракетные двигатели CRV-7 могут применяться для вооружения имеющихся в ВСУ вертолетов. Также профильные издания отмечают, что из CRV7 можно сделать наземные пусковые.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.