Канада предоставит Украине более 80 тысяч ракетных двигателей и 1300 боеголовок к ним

Поставки анонсировал министр обороны Канады Билл Блэр на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Партия будет включать 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к ним. Они готовятся к отправке в Польшу, куда прибудут в ближайшие месяцы.

Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.

Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.

По запросу Украины Блэр также объявил о выделении Канадой списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или примут на запчасти.