Канада фінансово допоможе Україні з розмінуванням

Канада заявила, що надасть 15 млн канадських доларів (11,04 млн доларів) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, фінансова допомога спрямована на виявлення та знешкодження наземних мін, вибухонебезпечних боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних наслідків війни.

"Українська влада зараз оцінює, що міни виявлені на 30% території країни", - підкреслила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час виступу 5 грудня в Карлтонському університеті в Оттаві.

Крім того, за даними Reuters, Канада надає Україні противибухові костюми, щоб допомогти захистити українських саперів, а також фінансує передові системи розмінування з дистанційним керуванням для очищення великих територій, наприклад сільськогосподарських угідь.

Видання повідомляє, що у серпні цьогоріч Держдепартамент США схвалив допомогу в розмірі 89 млн доларів, аби допомогти Україні оснастити та навчити 100 команд з розмінування та боєприпасів, що не розірвалися протягом року.

На думку одного з американських чиновників, ситуація в Україні зі спробами знешкодити боєприпаси, що не розірвалися, схожа на ту, що сталася у В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-х і 1970-х років у Південно-Східній Азії.