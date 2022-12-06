Канада финансово поможет Украине с разминированием

Канада заявила, что предоставит 15 млн канадских долларов (11,04 млн долларов) на оборудование, необходимое Украине для гуманитарного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, финансовая помощь направлена на выявление и обезвреживание наземных мин, неразорвавшихся взрывоопасных боеприпасов и других взрывоопасных последствий войны.

"Украинские власти сейчас оценивают, что мины обнаружены на 30% территории страны", - подчеркнула министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время выступления 5 декабря в Карлтонском университете в Оттаве.

Кроме того, по данным Reuters, Канада предоставляет Украине противоминные костюмы, чтобы помочь защитить украинских саперов, а также финансирует передовые системы разминирования с дистанционным управлением для очистки больших территорий, например сельскохозяйственных угодий.

Издание сообщает, что в августе Госдепартамент США одобрил помощь в размере 89 млн долларов, чтобы помочь Украине оснастить и обучить 100 команд по разминированию и боеприпасам, которые не разорвались в течение года.

По мнению одного из американских чиновников, ситуация в Украине с попытками обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы похожа на произошедшую во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе после американской войны 1960-х и 1970-х годов в Юго-Восточной Азии.