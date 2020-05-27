Канада спостерігає за призначенням нового тимчасового глави НСЗУ

Фото: посольство Канади в Україні (businessvisit.com.ua)

Посольства Канади та Британії вітають продовження термінів конкурсу

Канада уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави Національної служби здоров'я України. Канада і Великобританія вітають рішення про продовження термінів конкурсу на тимчасового главу Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляється у заявах посольств двох держав.

"Уважно спостерігаємо за призначенням Кабінетом міністрів і Міністерством охорони здоров'я України нового тимчасового глави НСЗУ на основі справедливого конкурсного відбору. Очікуємо конкурсу на постійного главу НСЗУ після закінчення гострої фази кризи COVID-19", - підкреслили в посольстві Канади.

Відомство також зазначає, що COVID-19 може потребувати певних корекцій в українській медреформі, але основні принципи повинні залишатися, а саме: безкоштовна, доступна медична допомога, орієнтована на пацієнта.

Британське посольство зазначило, що підтримує другий етап медреформи.

"Вітаємо рішення МОЗ щодо продовження термінів конкурсу на тимчасового главу НСЗУ. Незалежні інститути, обов'язкове медстрахування і паціентоорієнтованість - важливі для подолання COVID-19. Великобританія підтримує 2-й етап медреформи, і буде співпрацювати з КМУ, поки виконуються зобов'язання реформи", - запевнили у посольстві.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів продовжив терміни прийняття документів на посаду глави НСЗУ.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я не змогло обрати переможця конкурсу на посаду глави НСЗУ, у зв'язку з чим був призначений новий конкурс.

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Автор: Юлия Струк