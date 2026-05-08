Канада може розпастись: сепаратисти Альберти ініціюють референдум

Сепаратисти в провінції Альберта заявили про збір необхідної кількості підписів для референдуму про вихід зі складу Канади. Якщо процедуру погодять, багата на нафту провінція зможе провести голосування вже цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Newsweek .

Активісти сепаратистського руху Stay Free Alberta подали до Виборчої комісії майже 302 000 підписів. Це значно перевищує необхідний мінімум у 178 000 голосів. Проте шлях до реального волевиявлення залишається складним.

Суддя тимчасово заборонив перевіряти автентичність підписів. Адміністративні бар'єри поки не дають запустити офіційну процедуру й посадовці провінції чекають на завершення правової перевірки. Лише після цього можна буде говорити про наступні кроки.

Що треба для референдуму

Якщо суд скасує обмеження, Виборча комісія почне негайну верифікацію. Після цього уряд провінції зможе затвердити текст питання та призначити день виборів. Орієнтовна дата - 19 жовтня.

Прем'єрка Альберти Даніель Сміт обіцяє провести референдум при дотриманні всіх умов. Водночас чиновниця не підтримує ідею повного відокремлення.

Прессекретар прем'єрки провінції прокоментував ситуацію для Newsweek:

"Наш уряд чітко заявив: ми підтримуємо сильну та суверенну Альберту в рамках об’єднаної Канади. Це означає, що Альберта залишається провінцією Канади, водночас просуваючи провінційну автономію та борючись за скасування політики Оттави, яка шкодить альбертянам та порушує наші конституційні права".

Супротив корінних народів

Проти відокремлення вже виступили корінні народи Канади. Їхні адвокати стверджують, що незалежність зруйнує договірні права аборигенів, а ці права захищені статтею 35 Конституції Канади. Суддя Шайна Леонард дозволила збирати підписи, але заблокувала їхню перевірку до завершення розгляду суті спору.

Уряд провінції намагається зберегти баланс. Міністр у справах корінних народів Раджа Соні зазначив:

"Конституція є найвищим законом країни. Захист прав корінних народів має залишатися чинним незалежно від політичних дебатів щодо автономії".

Які шанси на відокремлення Альберти

Букмекери та ринки прогнозів налаштовані скептично щодо успіху сепаратистів. Станом на вчора оцінки виглядають так:

платформа Kalshi оцінює шанси на проведення референдуму у 19,3 відсотка;

ресурс Polymarket дає ще менше - лише 14 відсотків.

Поки сепаратисти святкують проміжну перемогу зі збором підписів, але реальне виведення провінції зі складу країни залишається під великим питанням. В цілому, сама спроба вже стала найгучнішим політичним викликом для канадської влади за останні десятиліття, підсумовує видання.

Які ще є сепаратистські рухи в Канаді та США

Канада

Квебекський блок (Bloc Québécois) та Партія Квебеку. Вони вимагають повного суверенітету для франкомовної провінції Квебек. Головні аргументи - захист французької мови та унікальної культури. Провінція вже проводила два референдуми, і в 1995 році для перемоги прихильникам єдності забракло лише 1% голосів.

Партія Буффало (Saskatchewan). Сепаратисти з провінції Саскачеван вимагають значного розширення автономії або повного відокремлення. Їхня мета - самостійний контроль над природними ресурсами та вихід з-під впливу федеральних законів, які вони вважають шкідливими для фермерів.

США

Техаський національний рух (Texas Nationalist Movement або Texit). Один із найбільш медійних рухів у Штатах. Прихильники "Текзиту" вимагають, щоб Техас став незалежною державою. Їхні аргументи - конституційне право на сецесію, бажання самостійно охороняти кордон із Мексикою та залишати всі податки всередині штату.

Yes California (Calexit). Рух за вихід Каліфорнії зі складу США. Активісти вважають, що штат є п'ятою економікою світу і може процвітати самостійно. Вони прагнуть побудувати прогресивну країну, яка не буде залежати від політичних чвар у Вашингтоні та "застарілих" федеральних законів.

Партія незалежності Аляски (Alaskan Independence Party). Вимагають проведення референдуму про статус штату. Їхня головна ціль - повернення Алясці статусу незалежної території або принаймні отримання повної власності на всі землі та ресурси регіону, які зараз контролює федеральний уряд.

Рух за незалежність Нью-Гемпшира (NH Independence). Порівняно молода, але агресивна група. Вони просувають ідею мирного виходу зі складу США. Їхня платформа базується на лібертаріанських цінностях: мінімум податків, відсутність втручання держави в життя громадян та повна фінансова незалежність від федерального центру.