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Канада може підключитися до "танкової коаліції": під питанням кількість Leopard 2

Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Канади може надати Україні не більше п'яти німецьких танків Leopard 2, що перебувають на балансі Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалено.

Зазначається, що оголошення про передачу танків може бути зроблене вже у четвер.

“Один співрозмовник розповів, що Канада, ймовірно, передасть Україні модель танка А4 – найстарішу з наявних у збройних сил країни. Канада купила А4 у Нідерландів під час війни в Афганістані”, – уточнює видання.

Водночас Джастін Трюдо в середу не став брати зобов'язань щодо передачі танків.

Нагадаємо, канадський міністр оборони Аніта Ананд заявила про підготовку до передачі Україні бронетранспортерів Senator.

До речі, у Канаді також сподіваються, що система NASAMS, придбана для України, надійде у найкоротші терміни.

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