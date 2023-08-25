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Канада має намір обмежити кількість іноземних студентів: названо причину

П'ятниця 25 серпня 2023 07:41
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Канада має намір обмежити кількість іноземних студентів: названо причину Фото: Канада може обмежити кількість іноземних студентів (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада може запровадити квоти на кількість іноземних студентів, щоб зупинити зростання цін на ринку нерухомості.

Про це заявив міністр інфраструктури Канади Шон Фрейзер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Думаю, це один із варіантів, який нам слід розглянути", - відповів Фрейзер на питання про можливість запровадження такої квоти.

Водночас він наголосив, що остаточного рішення з цього питання уряд ще не виробив. "Над цим слід добре подумати", - додав він.

Торік у Канаді налічувалося понад 800 тисяч осіб за навчальною візою, тоді як у 2012 році таких було лише 275 тисяч.

В останні роки в Канаді стрімко зростають ціни на придбання та оренду нерухомості, що зробило обговорення вартості життя одним із головних політичних питань.

Допомога України від Канади

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Місяць тому повідомлялося, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяли передати Україні. Понад 120 із них уже доставлені в Україну.

Також уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже розпочався.

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