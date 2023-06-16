Канада літаками доправила вже понад 5 тисяч тонн допомоги для України

Йдеться не лише про канадську допомогу, призначену Україні, а й від інших країн.

"Підрозділ ВПС Канади в шотландському Прествіку доставив понад 10 млн фунтів (понад 5 тисяч тонн, - Ред.) допомоги, виділеної Україні Канадою, її союзниками та партнерами", - йдеться у публікації Ананд.

Глава Міноборони Канади також зазначила, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку, доставляючи такі вантажі.

У пості зазначається, що протягом цієї транспортної місії Канади в березні 2022 року її військові літаки здійснили 392 вильоти, а загальний час, проведений у повітрі, перевищив 3000 годин.

Загалом літаки ВПС Канади транспортували для України допомогу від 21 країни.

Допомога Канади для України

Канадський уряд надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн канадських доларів, тобто понад 370 млн американських доларів. Також Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.

Додамо, що уряд Канади передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.

Крім того, Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. 18 з них передадуть для ЗСУ вже наступного тижня.