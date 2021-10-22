Канада изменила рекомендации насчет путешествий в Украину

Министерство иностранных дел Канады отменило рекомендацию воздержаться от поездок в Украину. Теперь канадцам рекомендуют в случае путешествий в Украину "быть очень осторожными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады .

Кроме того, МИД призывает граждан не ездить с не существенными целями в АР Крым и Донецкую и Луганскую области.

Отметим, что рекомендации МИДа Канады не являются обязательными для выполнения гражданами страны, однако они влияют на действие страховок и других услуг.