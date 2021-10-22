ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Канада изменила рекомендации насчет путешествий в Украину

Новина українською →
Канада, Пятница 22 октября 2021 17:34
Канада изменила рекомендации насчет путешествий в Украину Фото: Канада изменила рекомендации насчет путешествий в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Канады отменило рекомендацию воздержаться от поездок в Украину. Теперь канадцам рекомендуют в случае путешествий в Украину "быть очень осторожными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

Кроме того, МИД призывает граждан не ездить с не существенными целями в АР Крым и Донецкую и Луганскую области.

Отметим, что рекомендации МИДа Канады не являются обязательными для выполнения гражданами страны, однако они влияют на действие страховок и других услуг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Украина
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили