Канада змінила рекомендації щодо подорожей в Україну
Фото: Канада змінила рекомендації щодо подорожей в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство закордонних справ Канади скасувало рекомендацію утриматися від поїздок в Україну. Тепер канадцям рекомендують у разі подорожей в Україну "бути дуже обережними".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Канади.
Крім того, МЗС закликає громадян не їздити з не суттєвими цілями в АР Крим і Донецьку і Луганську області.
Зазначимо, що рекомендації МЗС Канади не є обов'язковими для виконання громадянами країни, однак вони впливають на дію страховок та інших послуг.