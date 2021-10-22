Канада змінила рекомендації щодо подорожей в Україну

Міністерство закордонних справ Канади скасувало рекомендацію утриматися від поїздок в Україну. Тепер канадцям рекомендують у разі подорожей в Україну "бути дуже обережними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Канади .

Крім того, МЗС закликає громадян не їздити з не суттєвими цілями в АР Крим і Донецьку і Луганську області.

Зазначимо, що рекомендації МЗС Канади не є обов'язковими для виконання громадянами країни, однак вони впливають на дію страховок та інших послуг.