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Канада инициирует дискуссию в ЕС из-за насилия на протестах в Беларуси

Автор: Инна Собора

Канада осудила действия силовиков во время акций протеста 11 октября в Беларуси. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал эти события "шокирующими".

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Об этом Шампань написал у себя в Twitter.

Министр добавил, что обсудит происходящее в республике с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.

"Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Белоруссии", - написал Шампань.

РБК-Украина писало, что беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране.

Ранее сообщалось, что количество задержанных во время акций протеста в Минске 11 октября возросло до 527 человек.

Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.

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