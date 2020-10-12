Канада инициирует дискуссию в ЕС из-за насилия на протестах в Беларуси

Канада осудила действия силовиков во время акций протеста 11 октября в Беларуси. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал эти события "шокирующими".

Об этом Шампань написал у себя в Twitter.

Министр добавил, что обсудит происходящее в республике с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.

"Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Белоруссии", - написал Шампань.

РБК-Украина писало, что беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране.

Ранее сообщалось, что количество задержанных во время акций протеста в Минске 11 октября возросло до 527 человек.

Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.