На протестах в Беларуси задержали более 500 людей

Фото: задержания в Беларуси (t.me/radiosvaboda)

Количество задержанных во время акций протеста в Минске 11 октября возросло до 527 человек. Протесты сопровождались насилием и разгоном митингующих.

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Больше всего задержанных в Минске. Также задержания происходили в Бресте, Гомеле, Витебске и других крупных городах страны.

Среди задержанных - много журналистов и фотографов.

Ранее правозащитники установили личность более 400 задержанных 11 октября.

РБК-Украина писало, что беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране. Она заявила о сотнях задержанных, массовых избиениях и крови.

Напомним, начиная с 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста, непосредственно в Минске были приговорены почти 3 тысячи человек.