Канада ініціює дискусію в ЄС через насильство на протестах в Білорусі

Канада засудила дії силовиків під час акцій протесту 11 жовтня в Білорусі. Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань назвав ці події "шокуючими".

Про це Шампань написав у себе в Twitter.

Міністр додав, що обговорить те, що відбувається в республіці, з главами МЗС країн ЄС у ході свого візиту в Європу.

"Канада засуджує шокуючі і наполегливих репресії щодо учасників протестних акцій сьогодні в Білорусі", - написав Шампань.

РБК-Україна писало, що білоруська оппозиціонерка Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства в своїй країні.

Раніше повідомлялося, що кількість затриманих під час акцій протесту в Мінську 11 жовтня зросла до 527 осіб.

Нагадаємо, 11 жовтня в Мінську силовики жорстко розганяли акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Проти мітингувальників застосовували світлошумові гранати, водомети і грубу силу.