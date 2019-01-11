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Канада хочет оказать давление на Трампа для снижения тарифов на металлы, - Трюдо

Новости » Политика    11.01.2019 - 11:09
Канада хочет оказать давление на Трампа для снижения тарифов на металлы, - Трюдо
Фото: Дональд Трамп и Джастин Трюдо (GettyImages)

В частности, власти Канады работают в этом направлении с политиками и бизнесменами США

Канада работает с политиками и бизнесменами в Соединенных Штатах Америки, чтобы оказать давление на президента Дональда Трампа, чтобы тот в свою очередь снизил тарифы на сталь и алюминий. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, Трюдо в ноябре прошлого года подписал соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

"Мы уже работали с членами Конгресса, с губернаторами, с деловыми партнерами, на которых эти тарифы негативно влияют... чтобы оказать давление на президента (Трампа, -ред.)", - сказал глава правительства Канады.

При этом, отвечая на вопрос, почему он подписал USMCA с действующими тарифами, канадский премьер-министр отметил, что заключение сделки "во времена непредсказуемости и протекционизма в Соединенных Штатах было огромным приоритетом для всех канадцев".

Напомним, 30 ноября 2018 года президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето и глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре Соединенные Штаты Америки (США) и Канада договорились о новом торговом соглашении, которое заменит трехсторонний договор NAFTA.

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