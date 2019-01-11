ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Канада хоче чинити тиск на Трампа для зниження тарифів на метали, - Трюдо

Новини » Політика    11.01.2019 - 11:09
Канада хоче чинити тиск на Трампа для зниження тарифів на метали, - Трюдо
Фото: Дональд Трамп і Джастін Трюдо (GettyImages)

Зокрема, влада Канади працює у цьому напрямку з політиками і бізнесменами США

Канада працює з політиками і бізнесменами в Сполучених Штатах Америки, щоб чинити тиск на президента Дональда Трампа, щоб той у свою чергу знизив тарифи на сталь і алюміній. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначимо, Трюдо в листопаді минулого року підписав угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

"Ми вже працювали з членами Конгресу, з губернаторами, з діловими партнерами, на яких ці тарифи негативно впливають... щоб чинити тиск на президента (Трампа, -ред.)", - сказав глава уряду Канади.

При цьому, відповідаючи на питання, чому він підписав USMCA з діючими тарифами, канадський прем'єр-міністр зазначив, що укладення угоди "за часів непередбачуваності і протекціонізму в Сполучених Штатах було величезним пріоритетом для усіх канадців".

Нагадаємо, 30 листопада 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні Сполучені Штати Америки (США) і Канада домовилися про нову торговельну угоду, яка замінить тристоронній договір NAFTA.

Трамп відмовився їхати у Давос Трамп заявив, що має право оголосити надзвичайний стан в США
Новини України Сполучені Штати АмерикиторговляКанадаДжастин Трюдо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся