Канада хоче чинити тиск на Трампа для зниження тарифів на метали, - Трюдо

Фото: Дональд Трамп і Джастін Трюдо (GettyImages)

Зокрема, влада Канади працює у цьому напрямку з політиками і бізнесменами США

Канада працює з політиками і бізнесменами в Сполучених Штатах Америки, щоб чинити тиск на президента Дональда Трампа, щоб той у свою чергу знизив тарифи на сталь і алюміній. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначимо, Трюдо в листопаді минулого року підписав угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

"Ми вже працювали з членами Конгресу, з губернаторами, з діловими партнерами, на яких ці тарифи негативно впливають... щоб чинити тиск на президента (Трампа, -ред.)", - сказав глава уряду Канади.

При цьому, відповідаючи на питання, чому він підписав USMCA з діючими тарифами, канадський прем'єр-міністр зазначив, що укладення угоди "за часів непередбачуваності і протекціонізму в Сполучених Штатах було величезним пріоритетом для усіх канадців".

Нагадаємо, 30 листопада 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні Сполучені Штати Америки (США) і Канада домовилися про нову торговельну угоду, яка замінить тристоронній договір NAFTA.