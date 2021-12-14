Канада хочет компенсировать миллиарды детям коренных народов

Канада хочет компенсировать детям коренных народов и их семьям по 40 миллиардов канадских долларов (около 28 миллиардов евро). Деньги уже выделены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ORF .

Канада была занята этой темой несколько месяцев. Выплата компенсации должна начаться сразу после завершения судебного процесса.

По словам ответственного министра по этому вопросу Патти Хайду, деньги должны помочь примерно 55 000 детей и способствовать реформе ухода за детьми.

До 1996 года дети коренных народов в Канаде были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты. Там они подвергались жестокому обращению - их иногда избивали, подвергали сексуальному насилию и недокармливали.

29 сентября федеральный суд Канады оставил в силе постановление 2016 года о том, что правительство недостаточно финансировало социальное обеспечение детей коренных народов по сравнению с детьми некоренных народов.