Канада хочет компенсировать миллиарды детям коренных народов
Канада хочет компенсировать детям коренных народов и их семьям по 40 миллиардов канадских долларов (около 28 миллиардов евро). Деньги уже выделены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ORF.
Канада была занята этой темой несколько месяцев. Выплата компенсации должна начаться сразу после завершения судебного процесса.
По словам ответственного министра по этому вопросу Патти Хайду, деньги должны помочь примерно 55 000 детей и способствовать реформе ухода за детьми.
До 1996 года дети коренных народов в Канаде были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты. Там они подвергались жестокому обращению - их иногда избивали, подвергали сексуальному насилию и недокармливали.
29 сентября федеральный суд Канады оставил в силе постановление 2016 года о том, что правительство недостаточно финансировало социальное обеспечение детей коренных народов по сравнению с детьми некоренных народов.
"Согласно решению суда, члены коренных народов, которые были отправлены в школы-интернаты в качестве детей для перевоспитания, должны получить компенсацию в размере 40 000 канадских долларов (около 27 900 евро)", - говорится в сообщении.
Напомним, что Канада поддержала Украину. Там отметили, что будут следить за ситуацией на границе.